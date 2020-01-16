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Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва
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На Львівщині під час катання на лижах травмувалась дитина

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 16 січня. УНН. На Львівщині під час катання на лижах травмувалась шестирічна дитина. Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

На Львівщині під час катання на лижах травмувалась дитина

“15 січня рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи на лижній трасі гори Високий Верх надали допомогу травмованому лижнику, 2014 року народження, мешканцю м. Кривий Ріг. Потерпілий отримав травму голови”, — йдеться у повідомленні.

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Рятувальники надали хлопчику домедичну допомогу та спустили травмовану дитину до підніжжя гори, де передали медикам для надання подальшої допомоги.

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