Во Львовской области во время катания на лыжах травмировался ребенок
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 16 января. УНН. Во Львовской области во время катания на лыжах травмировался шестилетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.
"15 января спасатели Славской поисково-спасательной группы на лыжной трассе горы Высокий Верх оказали помощь травмированному лыжнику, в 2014 году рождения, жителю г. Кривой Рог. Пострадавший получил травму головы", - говорится в сообщении.
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Спасатели оказали мальчику домедицинскую помощь и спустили травмированного ребенка к подножию горы, где передали медикам для оказания дальнейшей помощи.