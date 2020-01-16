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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Во Львовской области во время катания на лыжах травмировался ребенок

Киев • УНН

 • 13023 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 16 января. УНН. Во Львовской области во время катания на лыжах травмировался шестилетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.

Во Львовской области во время катания на лыжах травмировался ребенок

"15 января спасатели Славской поисково-спасательной группы на лыжной трассе горы Высокий Верх оказали помощь травмированному лыжнику, в 2014 году рождения, жителю г. Кривой Рог. Пострадавший получил травму головы", - говорится в сообщении.

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Спасатели оказали мальчику домедицинскую помощь и спустили травмированного ребенка к подножию горы, где передали медикам для оказания дальнейшей помощи.

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