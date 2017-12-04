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На Львівщині перекинувся автобус з пасажирами, є постраждалі

На Львівщині перекинувся автобус з пасажирами, є постраждалі

Київ • УНН

 • 15251 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 4 грудня. УНН. Вчора на автодорозі Східниця – Пісочна у селі Рудники на Львівщині перекинувся автобус з пасажирами, внаслідок ДТП три пасажири отримали травми. Про це УНН повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

Аварія сталася о 15:55. Водій рейсового автобусу “ЕОС” сполученням “Львів – Трускавець”, 1960 року народження, не впорався з керуванням, з’їхав в кювет та перекинувся.

На момент ДТП в автобусі перебувало 20 пасажирів та водій. Внаслідок ДТП три пасажири - дві жінки 1973 і 1992 року народження і чоловік 1954 року народження - отримали травми середнього ступеню важкості та були госпіталізовані.

Причини події встановлюються.

Нагадаємо, у Києві маршрутка врізалась у фуру.

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