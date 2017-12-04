На Львівщині перекинувся автобус з пасажирами, є постраждалі
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 4 грудня. УНН. Вчора на автодорозі Східниця – Пісочна у селі Рудники на Львівщині перекинувся автобус з пасажирами, внаслідок ДТП три пасажири отримали травми. Про це УНН повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.
Аварія сталася о 15:55. Водій рейсового автобусу “ЕОС” сполученням “Львів – Трускавець”, 1960 року народження, не впорався з керуванням, з’їхав в кювет та перекинувся.
На момент ДТП в автобусі перебувало 20 пасажирів та водій. Внаслідок ДТП три пасажири - дві жінки 1973 і 1992 року народження і чоловік 1954 року народження - отримали травми середнього ступеню важкості та були госпіталізовані.
Причини події встановлюються.
Нагадаємо, у Києві маршрутка врізалась у фуру.