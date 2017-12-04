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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 107717 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 109130 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 127473 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105789 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107621 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Во Львовской области перевернулся автобус с пассажирами, есть пострадавшие

Во Львовской области перевернулся автобус с пассажирами, есть пострадавшие

Киев  •  УНН

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 4 декабря. УНН. Вчера на автодороге Сходница — Песочная в селе Рудники во Львовской области перевернулся автобус с пассажирами, в результате ДТП три пассажира получили травмы. Об этом УНН сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

Авария произошла в 15:55. Водитель рейсового автобуса “ЭОС” сообщением “Львов — Трускавец”, 1960 года рождения, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

На момент ДТП в автобусе находилось 20 пассажиров и водитель. В результате ДТП три пассажира — две женщины 1973 и 1992 года рождения и мужчина 1954 года рождения — получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы.

Причины происшествия устанавливаются.

Напомним, в Киеве маршрутка врезалась в фуру.

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