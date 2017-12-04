Во Львовской области перевернулся автобус с пассажирами, есть пострадавшие

Авария произошла в 15:55. Водитель рейсового автобуса “ЭОС” сообщением “Львов — Трускавец”, 1960 года рождения, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

На момент ДТП в автобусе находилось 20 пассажиров и водитель. В результате ДТП три пассажира — две женщины 1973 и 1992 года рождения и мужчина 1954 года рождения — получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы.

Причины происшествия устанавливаются.

Напомним, в Киеве маршрутка врезалась в фуру.