Во Львовской области перевернулся автобус с пассажирами, есть пострадавшие
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 4 декабря. УНН. Вчера на автодороге Сходница — Песочная в селе Рудники во Львовской области перевернулся автобус с пассажирами, в результате ДТП три пассажира получили травмы. Об этом УНН сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.
Авария произошла в 15:55. Водитель рейсового автобуса “ЭОС” сообщением “Львов — Трускавец”, 1960 года рождения, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.
На момент ДТП в автобусе находилось 20 пассажиров и водитель. В результате ДТП три пассажира — две женщины 1973 и 1992 года рождения и мужчина 1954 года рождения — получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы.
Причины происшествия устанавливаются.
Напомним, в Киеве маршрутка врезалась в фуру.