На Львівщині обрали запобіжний захід псевдо-мінеру

“5 лютого, Пустомитівський районний суд обрав підозрюваному чоловіку міру запобіжного заходу — тримання під вартою (із заставою у 34 тис грн). Тепер за вчинене правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 6 років”, — повідомили у прокуратурі.

Того дня, близько 19.10 год, вказаний громадянин зателефонував зі свого мобільного на спецлінію оператора “102” та, представившись російським терористом, сказав, що замінував готель у Солонці.

На місце події одразу ж виїхали співробітники ГУ НП у Львівській області, вибухо-технічна служба, працівники обласної Державної служби України з надзвичайних ситуацій, спеціалісти аварійної-газової служби, лікарі та кінологи.

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Після евакуації людей, фахівці розпочали пошук вибухового пристрою, проте, не знайшли.

Зловмисника затримали, а за цим фактом внесено відомості до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, що загрожує загибеллю людей).

Як повідомляв УНН, за мінування автостанції “Привоз” та залізничного вокзалу в Одесі затримали чоловіка.