Во Львовской области избрана мера пресечения псевдо-минеру
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Во Львовской области 37-летнему мужчине из Запорожья, который 2 февраля совершил ложное сообщение о заминировании отеля, объявлено подозрение. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры во Львовской области, передает УНН.
"5 февраля, Пустомытовский районный суд избрал подозреваемому мужчине меру пресечения - содержание под стражей (с залогом в 34 тыс грн). Теперь за совершенное правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет", - сообщили в прокуратуре.
В тот день, около 19.10 ч, указанный гражданин позвонил со своего мобильного на спецлинию оператора "102" и, представившись российским террористом, сказал, что заминировал отель в Солонцы.
На место происшествия сразу же выехали сотрудники ГУ ЧП во Львовской области, взрыво-техническая служба, работники областной Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, специалисты аварийной газовой службы, врачи и кинологи.
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После эвакуации людей, специалисты начали поиск взрывного устройства, однако, не нашли.
Злоумышленника задержали, а по данному факту внесены сведения в Едрей по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.259 УК Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, грозит гибелью людей).
Как сообщал УНН, по минировании автостанции "Привоз" и железнодорожного вокзала в Одессе задержали мужчину.