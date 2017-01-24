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На Львівщині налічують понад 270 тис. тонн небезпечних відходів

На Львівщині налічують понад 270 тис. тонн небезпечних відходів

Київ • УНН

 • 15663 перегляди

КИЇВ. 24 СІЧНЯ. УНН. У Львівській області зберігають понад 270 тисяч тонн небезпечних відходів, а саме нафтошламів та гудронів. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Державної екологічної інспекції у Львівській області, передає УНН.

“Велику групу відходів на Львівщині складають нафтошлами та гудрони. Їх розрізняють за походженням, а саме — відходи вітчизняних підприємств нафтопереробки та імпортовані (з Угорщини). Кількість цих відходів становить більше 270 тис. т, з них близько 20 тис. т — імпортовано”, — йдеться у повідомлення.

Зазначається, що на сьогоднішній день не вирішено питання щодо безпечного зберігання та утилізації імпортованих з Угорщини ДП “Спецсервіс” та ТзОВ “ОСМА-Ойл” гудронних залишків, які знаходяться на території Добротвірської ТЕС, ВАТ “Прикарпатбуд” (Дрогобич), ТОВ “Онікс” (Стрийський район, смт. Дашава), РДГХП “Сірка” (Новий Розділ), ВАТ “Львів Покізол” (Самбірський район, с. Ралівка

Ще раніше прокуратура області відкрила кримінальну справу щодо незаконного завезення ТзОВ “Осма-Ойл” в Україну гудронів, однак у 2006 році підприємство збанкрутувало, а документів, які б підтверджували, що небезпечні відходи, які знаходяться на території Добротвірської ТЕС, ВАТ “Прикарпатбуд, ВАТ “Львів Покізол”, належать фірмі, не виявилося.

Щодо ДП “Спецсервіс”, то за незаконне ввезення гудронних залишків та їх розміщення на території РДГХП “Сірка”, то ще з 2006 року триває кримінальне розслідування, хоча є пряма загроза попадання забруднених речовин в озеро Глибоке, звідки гудрони можуть потрапити у Дністер.

Окрім імпортованих відходів нафтопереробки з Угорщини, у області є близько 200 тис. т. кислих гудронів, що належать збанктутілому ВАТ “Львівський дослідний нафтомаслозавод”. У січні минулого року екологи виявили там витік з місця зберігання кислих гудронів в яр з подальшим потраплянням в річку Малехівка.

За результатами проведених досліджень, виявлено перевищення норм гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в річці Малехівка і в грунтах. На території Грибовицької сільської ради збитки становлять 69,83 грн, Малехівської сільської ради — 721 391,52 грн.

Також у Борщовицькому лісництві ДП “Львівський лісгосп” знаходяться 18-20 тис кв.м. гудронів. Питання про подальше поводження з цими відходами все ще не вирішено.

Нагадаємо, в Україні накопичено понад 12 млн тонн небезпечних відходів. Разом з тим, три роки влада не виділяла кошти на їх утилізацію

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