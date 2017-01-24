Во Львовской области насчитывается более 270 тыс. тонн опасных отходов

"Большую группу отходов во Львовской области составляют нефтешламы и гудроны. Их различают по происхождению, а именно - отходы отечественных предприятий нефтепереработки и импортируемые (из Венгрии). Количество этих отходов составляет более 270 тыс.т, из них около 20 тыс.т - импортированных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день не решен вопрос по безопасному хранению и утилизации импортированных из Венгрии ГП "Спецсервис" и ООО "ОСМАН-Ойл" гудронных остатков, которые находятся на территории Добротворской ТЭС, ПАО "Прикарпатстрой" (Дрогобыч), ООО "Оникс" (Стрыйский район, пгт Дашава), РДГХП "Сера" (Новый Раздел), ПАО "Львов Покизол" (Самбирский район, с. Раливка).

Еще ранее прокуратура области возбудила уголовное дело о незаконном завозе ООО "Осма-Ойл" в Украину гудронов, однако в 2006 году предприятие обанкротилось, а документов, подтверждающих, что опасные отходы, которые находятся на территории Добротворской ТЭС, ПАО "Прикарпатстрой, ПАО "Львов Покизол", принадлежат фирме, не оказалось.

Что касается ГП "Спецсервис", то за незаконный ввоз гудронных остатков и их размещение на территории РДГХП "Сера", то еще с 2006 года продолжается уголовное расследование, хотя есть прямая угроза попадания загрязняющих веществ в озеро Глубокое, откуда гудроны могут попасть в Днестр.

Кроме импортируемых отходов нефтепереработки из Венгрии, в области имеется около 200 тыс.т кислых гудронов, принадлежащих обанкротившемуся ПАО "Львовский исследовательский нефтемаслозавод". В январе прошлого года экологи обнаружили там утечку из места хранения кислых гудронов в овраг с последующим попаданием в реку Малехивка.

По результатам проведенных исследований, выявлено превышение норм предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в реке Малехивка и в почвах. На территории Грибовицкого сельского совета убытки составляют 69,83 грн, Малехивского сельского совета - 721 391,52 грн.

Также в Борщевицком лесничестве ГП "Львовский лесхоз" находятся 18-20 тыс кв.м. гудронов. Вопрос о дальнейшем обращении с этими отходами все еще не решен.

Напомним, в Украине накоплено более 12 млн тонн опасных отходов. Вместе с тем, три года власть не выделяла средства на их утилизацию.