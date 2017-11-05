На Львівщині на смітнику знайшли тіло немовляти
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Сьогодні, біля Львова, на смітнику знайшли тіло немовляти. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає кореспондент УНН.
Сьогодні вранці в Пустомитівське відділення поліції надійшла інформація про те, що на смітнику неподалік одного із готелів виявлено тіло немовляти без ознак життя.
Правоохоронці встановили, що уночі в номері готелю 25-річна жителька Жовківського району народила дитину. Тіло хлопчика скероване на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
За фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.
Вирішується питання щодо обрання для жінки міри запобіжного заходу.