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На Львівщині на смітнику знайшли тіло немовляти

На Львівщині на смітнику знайшли тіло немовляти

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Сьогодні, біля Львова, на смітнику знайшли тіло немовляти. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає кореспондент УНН.

Сьогодні вранці в Пустомитівське відділення поліції надійшла інформація про те, що на смітнику неподалік одного із готелів виявлено тіло немовляти без ознак життя.

Правоохоронці встановили, що уночі в номері готелю 25-річна жителька Жовківського району народила дитину. Тіло хлопчика скероване на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Вирішується питання щодо обрання для жінки міри запобіжного заходу.

Українські Національні Новини

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