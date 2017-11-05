На Львівщині на смітнику знайшли тіло немовляти

Сьогодні вранці в Пустомитівське відділення поліції надійшла інформація про те, що на смітнику неподалік одного із готелів виявлено тіло немовляти без ознак життя.

Правоохоронці встановили, що уночі в номері готелю 25-річна жителька Жовківського району народила дитину. Тіло хлопчика скероване на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Вирішується питання щодо обрання для жінки міри запобіжного заходу.