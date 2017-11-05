Во Львовской области на свалке нашли тело младенца

Сегодня утром в Пустомытовское отделение полиции поступила информация о том, что на свалке возле одного из отелей обнаружено тело младенца без признаков жизни.

Правоохранители установили, что ночью в номере отеля 25-летняя жительница Жовкивского района родила ребенка. Тело мальчика направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

По факту открыто уголовное производство по ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Решается вопрос об избрании для женщины меры пресечения.