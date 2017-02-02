На Львівщині на хабарі затримали помічника нардепа
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 2 лютого. УНН. На Львівщині викрито помічника-консультанта народного депутата України та посередника, які отримали 10 тис. дол. хабара. Про це УНН повідомили у прес-службі Генпрокуратури України.
Слідчим відділом військової прокуратури Західного регіону України за матеріалами та спільно з оперативними співробітниками Управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України задокументовано факт вимагання та одержання через посередника неправомірної вигоди помічником-консультантом Народного депутата України від однієї з політичних партій.
Грошові кошти в розмірі 10 тис. дол. від приватного підприємця призначалися за не створення перешкод у здійсненні ним підприємницької діяльності шляхом не направлення інформації до правоохоронних та контролюючих органів. Хабар виявлено та вилучено в повному обсязі під час проведення огляду місця події.
Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії. Зловмисників затримано, їм готується повідомлення про підозру у одержанні неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням.
Нагадаємо, 2 лютого високопосадовця Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Черкащини викрила на одержанні неправомірної вигоди в розмірі 820 тис. грн.