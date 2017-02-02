Во Львовской области на взятке задержали помощника нардепа
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 2 февраля. УНН. Во Львовской области разоблачили помощника-консультанта народного депутата Украины и посредника, которые получили 10 тыс. долл. взятки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.
Следственный отдел военной прокуратуры Западного региона Украины по материалам и совместно с оперативными сотрудниками Управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины задокументировали факт вымогательства и получения через посредника неправомерной выгоды помощником-консультантом народного депутата Украины от одной из политических партий.
Денежные средства в размере 10 тыс. долл. от частного предпринимателя предназначались на не создание препятствий в осуществлении им предпринимательской деятельности путем ненаправления информации в правоохранительные и контролирующие органы. Взятку выявили и изъяли в полном объеме во время проведения осмотра места происшествия.
Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия. Злоумышленники задержаны, им готовится уведомление о подозрении в получении неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством.
Напомним, 2 февраля чиновника Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Черкасской области разоблачили в получении неправомерной выгоды в размере 820 тыс. грн.