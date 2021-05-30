На Львівщині легковик в'їхав у житловий будинок, постраждали четверо людей

Деталі

Так, 29 травня, близько 23:40 год., у м. Мостиська на вул. Галицькій, водій автомобіля марки "ВАЗ 2110", мешканець м. Мостиська 1993 року народження, рухаючись по дорозі в сторону м. Львова, не впорався з керуванням та в’їхав у житловий будинок.

Внаслідок ДТП водій даного автомобіля та 3 його пасажири отримали травми різного ступеня важкості і були госпіталізовані у Мостиську ЦРЛ.

Обставини події встановлюються.

Доповнення

Водій автомобіля Volkswagen загинув в результаті ДТП в окупованій Керчі, під час якої два легкових автомобіля впали з моста.