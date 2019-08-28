На Львівщині "Камаз" наїхав на гужову підводу, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У Львівській області внаслідок зіткнення вантажівки та гужової підводи загинула одна людина. Про це повідомляє обласний Департамент з питань цивільного захисту на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Подія сталася 27 серпня, близько 21:20, на автодорозі "Броди-Лешнів", поблизу села Білявці Бродівського району.
Водій автомобіля "Камаз", мешканець міста Броди 1980 року народження, здійснив наїзд на гужову підводу, в якій знаходились жителі села Білявці Бродівського району 1956 та 1957 року народження.
Внаслідок ДТП один з пасажирів підводи від отриманих травм помер на місці події, другий пасажир із діагнозом "закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку" був госпіталізований у Бродівську ЦРЛ.
Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, через зіткнення двох легкових автомобілів у Миколаєві травми отримали четверо осіб.