Во Львовской области "КамАЗ" наехал на гужевую повозку, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Во Львовской области в результате столкновения грузовика и гужевой повозки погиб один человек. Об этом сообщает областной Департамент по вопросам гражданской защиты на своей странице в Facebook, передает УНН.
Происшествие произошло 27 августа, около 21:20, на автодороге "Броды-Лешнев", вблизи села Белявцы Бродовского района.
Водитель автомобиля "Камаз", житель города Броды 1980 года рождения, совершил наезд на гужевую повозку, в которой находились жители села Белявцы Бродовского района 1956 и 1957 года рождения.
В результате ДТП один из пассажиров повозки от полученных травм скончался на месте происшествия, второй пассажир с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга" был госпитализирован в Бродовскую ЦРБ.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, из-за столкновения двух легковых автомобилей в Николаеве травмы получили четыре человека.