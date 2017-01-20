Дерев'яна церква горіла на Львівщині
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 20 січня. УНН. Сьогодні, у Старосамбірському районі на Львівщині горіла дерев’яна церква ХІХ століття. Внаслідок пожежі впав центральний купол храму. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області
Займання виникло о 13:40, близько 17:12 пожежу ліквідували.
До ліквідації вогню залучались рятувальники з Старосамбірського, Самбірського районів, Дрогобича, Борислава.
Причину виникнення займання встановлюють.
Нагадаємо, 18 січня, о 12:17 до рятувальників надійшла інформація, що в селі Мехедівка (Черкаська область) сталася пожежа в будівлі церкви Успіння Пресвятої Богородиці.