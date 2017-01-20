Во Львовской области горела деревянная церковь
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 20 января. УНН. Сегодня, в Старосамборском районе Львовской области горела деревянная церковь XIX века. В результате пожара упал центральный купол храма. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС во Львовской области
Возгорание возникло в 13:40, около 17:12 пожар был ликвидирован.
К ликвидации огня привлекались спасатели из Старосамборского, Самборского районов, Дрогобыча, Борислава.
Причина возникновения пожара устанавливаются.
Напомним, 18 января, в 12:17 к спасателям поступила информация, что в селе Мехедовка (Черкасская область) произошел пожар в здании церкви Успения Пресвятой Богородицы.