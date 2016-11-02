На Львівщині дерево впало на чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. На Львівщині дерево впало на чоловіка. Внаслідок отриманих від падіння дерева травм робітник помер на місці події. Про це УНН повідомили у перс-службі поліції Львівської області.
Вчора, 1 листопада до поліції надійшло повідомлення від головного інженера одного із місцевих підприємств, котрий повідомив, що під час обрізання дерева загинув працівник підприємства.
Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події встановлено, що у той день 61-річний житель Золочева, котрий працював електромонтером, обрізав дерево. Під час проведення робіт дерево впало на чоловіка. Від отриманих травм він помер на місці події.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) КК України. Санкція статті передбачає покарання — виправні роботи на строк до двох років або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до семи років.
Проводиться досудове розслідування, призначено ряд експертиз.