Во Львовской области дерево упало на мужчину

Вчера, 1 ноября в полицию поступило сообщение от главного инженера одного из местных предприятий, который сообщил, что во время обрезания дерева погиб работник предприятия.

Выездом следственно-оперативной группы на место происшествия установлено, что в тот день 61-летний житель Золочева, который работал электромонтером, обрезал дерево. Во время проведения работ дерево упало на мужчину. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

По факту дела открыто уголовное производство по ч.2 ст.271 (нарушение требований законодательства об охране труда) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - исправительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до семи лет.

Проводится досудебное расследование, назначен ряд экспертиз.