На Львівщині чоловік потрапив під поїзд і залишився живим

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. У Самбірському районі Львівської області чоловік залишився живим після того, як його збив потяг. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Львівській області, передає УНН.

“В Самбірський відділ поліції 11 лютого о 22.20 надійшло повідомлення про те, що місті Рудки на залізничному переїзді потяг збив людину”, — йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці попередньо встановили, що пасажирський поїзд сполученням Трускавець-Київ здійснив наїзд на 41-річного мешканця одного із сіл району. Потерпілий був госпіталізований у лікарню, де у нього діагностували травматичний шок, відкритий перелом гомілки, закритий перелом передпліччя та забій поперекової ділянки.

Працівники поліції з’ясовують обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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