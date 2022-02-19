На Львівщині чоловік погрожував дружині гранатою
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Під час спецопераціїї на Львівщині, поліцейські затримали зловмисника, який погрожував гранатою дружині. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію Львівської області.
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Після дзвінка від жінки в одному із сіл Стрийського району Львівської області негайно було введено спеціальну поліцейську операцію. На місце події виїхали поліцейські, вибухотехніки, бійці спецпідрозділу КОРД та співробітники інших служб поліції Львівщини.
Після перемовин з правоохоронцями зловмисник викинув гранату в річку. Внаслідок події ніхто не постраждав.
Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.
Внаслідок події ніхто не постраждав. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.