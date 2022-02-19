Во Львовской области мужчина угрожал жене гранатой
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Во время спецоперациии во Львовской области, полицейские задержали злоумышленника, который угрожал гранатой жене. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Львовской области.
Детали
После звонка от женщины в одном из сел Стрыйского района Львовской области немедленно была введена специальную полицейскую операцию. На место происшествия выехали полицейские, взрывотехники, бойцы спецподразделения КОРД и сотрудники других служб полиции Львовщины.
После переговоров с правоохранителями злоумышленник выбросил гранату в реку. В результате происшествия никто не пострадал.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.
В результате происшествия никто не пострадал. По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4ст.296(Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.