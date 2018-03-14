На Львівщині чоловік кинувся під поїзд
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У Львівській області чоловік вчинив самогубство, кинувшись під поїзд. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Львівській області, передає УНН.
“Сьогодні близько 8.00 до правоохоронців надійшло повідомлення про виявлене на залізничній колії перегону "Львів-Скнилів" у Залізничному районі Львова тіло чоловіка без ознак життя”, — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановили особу загиблого — ним виявився 56-річний львів’янин та виявили передсмертну записку.
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Попередньо встановлено, що причиною смерті чоловіка могло бути самогубство. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.