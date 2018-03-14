Во Львовской области мужчина бросился под поезд
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Во Львовской области мужчина совершил самоубийство, бросившись под поезд. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП во Львовской области, передает УНН.
"Сегодня около 8.00 в милицию поступило сообщение о выявленном на железнодорожном пути перегона "Львов-Скнилов" в Железнодорожном районе Львова тело мужчины без признаков жизни", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили личность погибшего - им оказался 56-летний львовянин и обнаружили предсмертную записку.
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Предварительно установлено, что причиной смерти мужчины могло быть самоубийство. Решается вопрос об открытии уголовного производства.