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На Львівщині через отруєння чадним газом померла трирічна дитина, ще двоє у реанімації

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 12 березня. УНН. У місті Миколаїв на Львівщині у квартирі чадним газом отруїлися четверо осіб, двоє з них померли до приїзду "швидкої". Про це УНН повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

"Трагедія сталася 11 березня о 15:19. 68-річна бабуся та 3-річний хлопчик померли ще до приїзду карети швидкої допомоги, а 5-річна дівчинка та 7-річний хлопчик госпіталізовані до реанімаційного відділення Миколаївської ЦРЛ. Причини події встановлюються", - повідомили у департаменті.

Нагадаємо, внаслідок отруєння чадним газом на Львівщині загинула родина.

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