На Львівщині через отруєння чадним газом померла трирічна дитина, ще двоє у реанімації
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 12 березня. УНН. У місті Миколаїв на Львівщині у квартирі чадним газом отруїлися четверо осіб, двоє з них померли до приїзду "швидкої". Про це УНН повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
"Трагедія сталася 11 березня о 15:19. 68-річна бабуся та 3-річний хлопчик померли ще до приїзду карети швидкої допомоги, а 5-річна дівчинка та 7-річний хлопчик госпіталізовані до реанімаційного відділення Миколаївської ЦРЛ. Причини події встановлюються", - повідомили у департаменті.
Нагадаємо, внаслідок отруєння чадним газом на Львівщині загинула родина.