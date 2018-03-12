Во Львовской области из-за отравления угарным газом погиб трехлетний ребенок, еще двое в реанимации
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 12 марта. УНН. В городе Николаев во Львовской области в квартире угарным газом отравились четыре человека, двое из них умерли до приезда "скорой". Об этом УНН сообщили в пресс-службе департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
"Трагедия произошла 11 марта в 15:19. 68-летняя бабушка и 3-летний мальчик умерли еще до приезда кареты скорой помощи, а 5-летняя девочка и 7-летний мальчик госпитализированы в реанимационное отделение Николаевской ЦРБ. Причины происшествия устанавливаются", - сообщили в департаменте.
Напомним, в результате отравления угарным газом во Львовской области погибла семья.