На Львівщині арештовано нові земельні ділянки дружини Медведчука - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Служба безпеки України повідосила, що на Львівщині арештовано нові земельні ділянки дружини Медведчука Оксани Марченко, пише УНН.
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"За матеріалами Служби безпеки суд наклав арешт на ще дві земельні ділянки з об’єктами нерухомості, які незаконно перебували у власності Оксани Марченко. Загальна вартість арештованого майна становить майже 17,5 млн грн", - ідеться у повідомленні СБУ.
Деталі
Ці наділи розташовані в одному з престижних туристичних районів Львівської області. "Саме там дружина Медведчука організувала нелегальне будівництво готельного комплексу", - зазначили у спецслужбі.
"Встановлено, що відповідні земельні площі Марченко одержала внаслідок незаконної оборудки з нерухомим майном", - вказали у СБУ.
У спецслужбі підозрюють у причетності до протиправної діяльності колишнього керівника районного відділу земельних ресурсів. "Протягом 2004-2010 років він вносив недостовірні відомості до звітної документації для видачі державних актів щодо права власності на землю на користь Марченко", - повідомили у СБУ.
Наразі посадовцю вже повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем); ч. 2 ст. 366 (службове підроблення).
Матеріали справи скеровано до суду.
Доповнення
У серпні минулого року на Львівщині СБУ ініціювала арешт трьох земельних ділянок, якими, як вказано, незаконно володіла Марченко.