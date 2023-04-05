На Львівщині арештовано нові земельні ділянки дружини Медведчука - СБУ

ukru
18:26 • 12573 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
15:02 • 73919 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 127966 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 152696 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 323129 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 213216 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 190434 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 315889 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458359 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 348373 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
 м/с
97 %
747 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 183942 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 188292 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

31 березня, 11:39 • 139771 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 100775 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 62245 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 323126 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 315887 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 536017 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 667849 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 688886 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 62245 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 100775 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 188292 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 222219 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 215114 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

На Львівщині арештовано нові земельні ділянки дружини Медведчука - СБУ

На Львівщині арештовано нові земельні ділянки дружини Медведчука - СБУ

Київ • УНН

 • 940167 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Служба безпеки України повідосила, що на Львівщині арештовано нові земельні ділянки дружини Медведчука Оксани Марченко, пише УНН.

Цитата

"За матеріалами Служби безпеки суд наклав арешт на ще дві земельні ділянки з об’єктами нерухомості, які незаконно перебували у власності Оксани Марченко. Загальна вартість арештованого майна становить майже 17,5 млн грн", - ідеться у повідомленні СБУ.

Деталі

Ці наділи розташовані в одному з престижних туристичних районів Львівської області. "Саме там дружина Медведчука організувала нелегальне будівництво готельного комплексу", - зазначили у спецслужбі.

"Встановлено, що відповідні земельні площі Марченко одержала внаслідок незаконної оборудки з нерухомим майном", - вказали у СБУ.

У спецслужбі підозрюють у причетності до протиправної діяльності колишнього керівника районного відділу земельних ресурсів. "Протягом 2004-2010 років він вносив недостовірні відомості до звітної документації для видачі державних актів щодо права власності на землю на користь Марченко", - повідомили у СБУ.

Наразі посадовцю вже повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем); ч. 2 ст. 366 (службове підроблення).

Матеріали справи скеровано до суду.

Доповнення

У серпні минулого року на Львівщині СБУ ініціювала арешт трьох земельних ділянок, якими, як вказано, незаконно володіла Марченко.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$82,688.60
Золото
$3,150.09
Tesla
$254.12
Brent
$74.76
S&P 500
$5,552.42
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,825.85