Во Львовской области арестованы новые земельные участки жены Медведчука - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Служба безопасности Украины сообщила, что во Львовской области арестованы новые земельные участки жены Медведчука Оксаны Марченко, пишет УНН.
Цитата
"По материалам Службы безопасности суд наложил арест на еще два земельных участка с объектами недвижимости, которые незаконно находились в собственности Оксаны Марченко. Общая стоимость арестованного имущества составляет почти 17,5 млн грн", - говорится в сообщении СБУ.
Детали
Эти наделы расположены в одном из престижных туристических районов Львовской области. "Именно там жена Медведчука организовала нелегальное строительство гостиничного комплекса", - отметили в спецслужбе.
"Установлено, что соответствующие земельные площади Марченко получила в результате незаконной схемы с недвижимым имуществом", - указали в СБУ.
В спецслужбе подозревают в причастности к противоправной деятельности бывшего руководителя районного отдела земельных ресурсов. "В течение 2004-2010 годов он вносил недостоверные сведения в отчетную документацию для выдачи государственных актов о праве собственности на землю в пользу Марченко", - сообщили в СБУ.
Сейчас чиновнику уже сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением); ч. 2 ст. 366 (служебный подлог).
Материалы дела направлены в суд.
Дополнение
В августе прошлого года во Львовской области СБУ инициировала арест трех земельных участков, которыми, как указано, незаконно владела Марченко.