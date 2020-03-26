На Львівщині 57 пацієнтів з підозрою на коронавірус знаходяться на самоізоляції

КИЇВ. 26 березня. УНН. У період з 8:00 по 17:00 годину 26 березня, у Львівській області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 4 особи. Пацієнти з міста Львова та Жовківського району, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".