На Львівщині 57 пацієнтів з підозрою на коронавірус знаходяться на самоізоляції
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У період з 8:00 по 17:00 годину 26 березня, у Львівській області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 4 особи. Пацієнти з міста Львова та Жовківського району, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
За інформацією видання, зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні - 54 особи.
На самоізоляції знаходяться 57 осіб. За увесь час виписано - 37 пацієнтів.
Стан усіх хворих - середньої важкості або близький до задовільного. У 1 пацієнтки наближений до важкого.
Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID- 19 звернулося 148 людей.
За результатами тестів у 6 осіб - грип. За увесь час в сумі у 29 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.
Станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 119 осіб. У двох пацієнтів - позитивний результат тесту на коронавірус. Одна особа знаходиться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 196 випадків COVID-19.