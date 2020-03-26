Во Львовской области 57 пациентов с подозрением на коронавирус находятся на самоизоляции

КИЕВ. 26 марта. УНН. В период с 8:00 до 17:00 часов 26 марта, во Львовской области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось еще 4 человека. Пациенты из города Львова и Жовкивского района, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".