Во Львовской области 57 пациентов с подозрением на коронавирус находятся на самоизоляции
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В период с 8:00 до 17:00 часов 26 марта, во Львовской области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось еще 4 человека. Пациенты из города Львова и Жовкивского района, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
По информации издания, сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице - 54 человека.
На самоизоляции находятся 57 человек. За все время выписано - 37 пациентов.
Состояние всех больных - средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У 1 пациентки приближено к тяжелому.
Всего во Львовской области за все время с подозрением COVID- 19 обратилось 148 человек.
По результатам тестов у 6 человек - грипп. За все время в сумме у 29 пациентов Львовской области не подтвердили диагноз коронавирус.
По состоянию на сейчас, во Львовской области с подозрением на коронавирус есть 119 человек. У двух пациентов - положительный результат теста на коронавирус. Один человек находится на лечении в отделении интенсивной терапии.
Напомним, в Украине зафиксировано 196 случаев COVID-19.