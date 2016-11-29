На луганському та маріупольському напрямках бойовики стріляли з мінометів – штаб

“На Луганському напрямку з мінометів —Кримське, балку Кошарну та Новозванівку. На Маріупольському напрямку з мінометів обстрілювали Широкине, Красногорівку, з БМП — Новогригорівку, Водяне та Талаківку, а з гранатометів — Новотроїцьке. По Мар’їнці та Новотроїцькому вогонь вів снайпер”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, з початку доби бойовики 22 рази обстріляли позиції сил АТО.