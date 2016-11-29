На луганском и мариупольском направлениях боевики стреляли из минометов - штаб

"На луганском направлении из минометов - Крымское, балку Кошарную и Новозвановку. На мариупольском направлении из минометов обстреливали Широкино, Красногоровку, из БМП - Новогригорьевку, Водяное и Талаковку, а из гранатометов - Новотроицкое. По Марьинке и Новотроицкому огонь вел снайпер", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, с начала суток боевики 22 раза обстреляли позиции сил АТО.