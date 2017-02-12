На луганському напрямку в зоні АТО вчора порушення режиму тиші не було – О.Мотузяник
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Російсько-окупаційні війська вчора не порушували режим припинення вогню на Луганському напрямку в зоні проведення АТО. Про це на брифінгу заявив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"На луганському напрямку вчора було абсолютно спокійно",- сказав О.Мотузяник.
За його словами не було зафіксовано жодного випадку порушення режиму припинення вогню з боку ворога.
Нагадаємо, за минулу добу в зоні АТО загиблих українських військових немає, двоє поранених.
Як повідомляв УНН, за минулу добу у зоні проведення АТО проросійські бойовики 59 разів обстріляли позиції українських військових.