На луганском направлении в зоне АТО вчера нарушений режима тишины не было - А.Мотузяник

"На луганском направлении вчера было абсолютно спокойно", - сказал А.Мотузяник.

По его словам не было зафиксировано ни одного случая нарушения режима прекращения огня со стороны противника.

Напомним, за минувшие сутки в зоне АТО погибших украинских военных нет, двое ранены .

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО пророссийские боевики 59 раз обстреляли позиции украинских военных.