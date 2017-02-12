На луганском направлении в зоне АТО вчера нарушений режима тишины не было - А.Мотузяник
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Российско-оккупационные войска вчера не нарушали режим прекращения огня на Луганском направлении в зоне проведения АТО. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"На луганском направлении вчера было абсолютно спокойно", - сказал А.Мотузяник.
По его словам не было зафиксировано ни одного случая нарушения режима прекращения огня со стороны противника.
Напомним, за минувшие сутки в зоне АТО погибших украинских военных нет, двое ранены .
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО пророссийские боевики 59 раз обстреляли позиции украинских военных.