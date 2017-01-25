На луганському напрямку бойовики випустили по позиціях сил АТО понад 30 мін
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. На луганському напрямку бойовики минулої доби випустили понад 30 мін та кілька артилерійських снарядів. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає УНН.
“За минулу добу на луганському сталося 11 ворожих обстрілів, 4 з яких з використанням важкого озброєння. І зазначимо, що під час обстрілів по наших позиціях ворог випустив більше 30 мін і кілька артилерійських снарядів”, — сказав він.
Загалом, минулої доби бойові дії на луганському напрямку велися лише у Попаснянському районі. Противник різко збільшив кількість обстрілів і активно використовував важке озброєння. На решті ділянці фронту було спокійно.
Як передавав УНН, через небажання приймати участь у бойових діях бойовики масово імітують погане самопочуття.