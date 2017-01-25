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На луганском направлении боевики выпустили по позициям сил АТО более 30 мин

На луганском направлении боевики выпустили по позициям сил АТО более 30 мин

Киев • УНН

 • 7322 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. На луганском направлении боевики за минувшие сутки выпустили более 30 мин и несколько артиллерийских снарядов. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает УНН.

"За минувшие сутки на луганском направлении произошло 11 вражеских обстрелов, 4 из которых с использованием тяжелого вооружения. И отметим, что во время обстрелов наших позиций враг выпустил более 30 мин и несколько артиллерийских снарядов", - сказал он.

В общем, за минувшие сутки боевые действия на луганском направлении велись только в Попаснянском районе. Противник резко увеличил количество обстрелов и активно использовал тяжелое вооружение. На остальных участках фронта было спокойно.

Как сообщал УНН, из-за нежелания принимать участие в боевых действиях боевики массово имитируют плохое самочувствие.

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