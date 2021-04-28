На Луганщині зґвалтували 6-річну дівчинку: підозрюваного затримували з КОРДом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. На Луганщині поліцейські, за підтримки співробітників КОРДу та спеціальних підрозділів, затримали чоловіка, який зґвалтував 6-річну дівчинку. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Луганської області.
Деталі
Так, вчора, 27 квітня о 20.00 до поліції звернулась місцева мешканка з повідомленням про те, що її 6-річну доньку зґвалтував невідомий чоловік.
Поліцейські, які виїхали на місце події, за підтримки співробітників КОРДу та спеціальних підрозділів, встановили особу злочинця та затримали його. "48-річного жителя міста Сєвєродонецька, раніше судимого за майнові злочини, працюючого інженером на одному з підприємств міста, затримано у порядку статті 208 КПК України", - вказали у поліції.
Були встановлені обставини злочину та за місцем проживання затриманого вилучені речові докази.
Дівчинка наразі госпіталізована до лікарні.
Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 КК України (Зґвалтування).
Після оголошення затриманому підозри у скоєні злочину, слідчі за підтримки прокуратури звернуться до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.
Доповнення
За даними зі звіту Нацполіції, торік в Україні щодоби ставалося в середньому одне згвалтування. Загалом у 2020 році сталося 374 згвалтування, що на 7,5% більше, ніж у 2019 році. Розкрито торік 98% таких злочинів.