В Луганской области изнасиловали 6-летнюю девочку: подозреваемого задерживали с КОРДом
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Луганской области полицейские, при поддержке сотрудников КОРДа и специальных подразделений, задержали мужчину, который изнасиловал 6-летнюю девочку. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции области.
Детали
Так, вчера, 27 апреля в 20:00 в полицию обратилась местная жительница с сообщением о том, что ее 6-летнюю дочь изнасиловал неизвестный мужчина.
Полицейские, выехавшие на место происшествия, при поддержке сотрудников КОРДа и специальных подразделений, установили личность преступника и задержали его. "48-летнего жителя города Северодонецка, ранее судимого за имущественные преступления, работающего инженером на одном из предприятий города, задержали в порядке статьи 208 УПК Украины", - указали в полиции.
Были установлены обстоятельства преступления и по месту жительства задержанного изъяты вещественные доказательства.
Девочка сейчас госпитализирована в больницу.
Следователями открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 152 УК Украины (Изнасилование).
После объявления задержанному подозрения в совершении преступления, следователи при поддержке прокуратуры обратятся в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.
Дополнение
По данным из отчета Нацполиции, в прошлом году в Украине ежесуточно происходило в среднем одно изнасилование. Всего в 2020 году произошло 374 изнасилования, что на 7,5% больше, чем в 2019 году. Раскрыто в прошлом году 98% таких преступлений.