На Луганщині затримали осіб, які незаконно перетнули лінію розмежування для отримання соцвиплат
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. На Луганщині прикордонники затримали групу осіб, які незаконно перетнули лінію розмежування для отримання соцвиплат на території України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.
"10 січня під час реалізації оперативної інформації військовослужбовці Лисичанського прикордонного загону, що діють у складі Об’єднаних сил, на перехресті доріг "Оріхове-Донецьке-Кримське-Муратове", що на Луганщині, зупинили два автомобілі Renault, якими їхали громадяни України 1985 та 1965 років народження. Крім водіїв, в автомобілях знаходилось ще вісім українців, жителів окупованої Голубівки (колишнього Кіровська)", - сказано у повідомленні.
Зі слів громадян стало відомо, що біля населеного пункту Трьохізбенка невідомі особи, теж мешканці окупованої територіі, переправили їх човнами через річку Сіверський Донець, де на іншому березі уже на них очікували дві автівки. Потім громадяни мали намір прослідувати до міста Сватове для отримання соцвиплат.
Наразі встановлюються обставини правопорушення та коло всіх причетних осіб. На затриманих складені протоколи про адмінправопорушення за ст. 204-2 КУпАП.
Державна прикордонна служба України нагадує громадянам, що відповідно до Постанови КМУ # 815 від 17.10.2019 року в’їзд на тимчасово окуповану територію та виїзд з неї здійснюється виключно через визначені контрольні пункти в’їзду-виїзду. В іншому випадку, за порушення вказаного порядку передбачена адміністративна та кримінальна відповідальності.
Нагадаємо, СБУ ліквідувала механізм фінансування "ЛНР" за допомогою українських соцвиплат.