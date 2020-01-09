Бойовики змушують перевізників збирати інформацію про потенційних агентів та диверсантів - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Контррозвідка Служби безпеки України встановила, що представники так званого "Міністерства державної безпеки "ЛНР" ставлять приватним перевізникам завдання збирати інформацію про громадян, що постійно їздять на підконтрольну Україні територію. Осіб з цих списків розглядають як потенційних агентів та диверсантів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Контррозвідка СБУ встановила, що представники так званого "МДБ ЛНР" ставлять приватним перевізникам завдання зі збору інформації про громадян, які постійно їздять на підконтрольну Україні територію. Особливо їх цікавлять люди, що отримують соціальні виплати та відвідують державні установи. Осіб із цих списків терористи розглядають як потенційних агентів та диверсантів", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що приватний перевізник з Алчевська разом із дружиною протягом року передавав "МДБ ЛНР" відомості про своїх клієнтів, а також про колег, які працюють на каналах пасажирських перевезень.
"Крім того комерсант налагодив механізм протиправного оформлення соцвиплат місцевим мешканцям, які фактично не виїжджають з ОРДЛО. Зловмисники переконували громадян у начебто складній та дорогій процедурі отримання державної допомоги і брали плату за своє сприяння. За оперативною інформацією серед клієнтів ділків були й бойовики квазіутворень", - повідомили у пресслужбі.
Вказано, що під час огляду транспортного засобу у зловмисників було виявлено понад 150 документів мешканців тимчасово окупованої території, таких як свідоцтва про спадщину, про смерть, нотаріальні довіреності та трудові книжки. Їх збирали для "заочного" оформлення виплат.
"Наразі встановлюються посадовці українських держустанов, можливо причетні до функціонування нелегального каналу", - додали у пресслужбі.
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