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Боевики заставляют перевозчиков собирать информацию о потенциальных агентах и диверсантах - СБУ

Боевики заставляют перевозчиков собирать информацию о потенциальных агентах и диверсантах - СБУ

Киев  •  УНН

 • 13144 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Контрразведка Службы безопасности Украины установила, что представители так называемого "Министерства государственной безопасности "ЛНР" ставят частным перевозчикам задачу собирать информацию о гражданах, которые постоянно ездят на подконтрольную Украине территорию. Людей из этих списков рассматривают как потенциальных агентов и диверсантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Контрразведка СБУ установила, что представители так называемого "МГБ ЛНР" ставят частным перевозчикам задачи по сбору информации о гражданах, которые постоянно ездят на подконтрольную территорию Украины. Особенно их интересуют люди, которые получают социальные выплаты и посещают государственные учреждения. Людей из этих списков террористы рассматривают как потенциальных агентов и диверсантов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что частный перевозчик из Алчевска вместе с женой в течение года передавал "МГБ ЛНР" сведения о своих клиентах, а также о коллегах, работающих на каналах пассажирских перевозок.

"Кроме того коммерсант наладил механизм противоправного оформления соцвыплат местным жителям, которые фактически не выезжают с ОРДЛО. Злоумышленники убеждали граждан в якобы сложной и дорогой процедуре получения государственной помощи и брали плату за свое содействие. По оперативной информации, клиентами дельцов были и боевики квази-образований", - сообщили в пресс-службе.

Указано, что при осмотре транспортного средства у злоумышленников было обнаружено более 150 документов жителей временно оккупированной территории, как свидетельства о наследстве, о смерти, нотариальные доверенности и трудовые книжки. Их собирали для "заочного" оформления выплат.

"Сейчас устанавливаются должностные лица украинских госучреждений, возможно причастные к функционированию нелегального канала", - добавили в пресс-службе.

Напомним, боевики "Л/ДНР" вербуют молодежь через соцсети.

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