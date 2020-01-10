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В Луганской области задержали лиц, которые незаконно пересекли линию разграничения для получения соцвыплат

В Луганской области задержали лиц, которые незаконно пересекли линию разграничения для получения соцвыплат

Киев  •  УНН

 • 19970 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. В Луганской области пограничники задержали группу лиц, которые незаконно пересекли линию разграничения для получения соцвыплат на территории Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

"10 января во время реализации оперативной информации военнослужащие Лисичанского пограничного отряда, действующих в составе Объединенных сил, на перекрестке дорог" Орехово-Донецкое-Крымское-Муратово ", что в Луганской области, остановили два автомобиля Renault, которыми ехали граждане Украины 1985 и 1965 рождения. Кроме водителей, в автомобилях находилось еще восемь украинцев, жителей оккупированной Голубовки (бывшего Кировская)", - сказано в сообщении.

По словам граждан стало известно, что у населенного пункта Трехизбенка неизвестные лица, тоже жители оккупированной територии, переправили их лодками через реку Северский Донец, где на другом берегу уже на них ожидали две машины. Затем граждане намеревались последовать в город Сватово для получения соцвыплат.

Устанавливаются обстоятельства правонарушения и круг всех причастных лиц. На задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 204-2 КУоАП.

Государственная пограничная служба Украины напоминает гражданам, что согласно Постановлению КМУ №815 от 17 октября 2019 года въезд на временно оккупированную территорию и выезд из нее осуществляется через определенные контрольные пункты въезда-выезда. В противном случае, за нарушение указанного порядка предусмотрена административная и уголовная ответственности.

Напомним, СБУ ликвидировала механизм финансирования "ЛНР" с помощью украинских соцвыплат.

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