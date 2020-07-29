Злочинці вимагали у сина фермера понад 2 млн грн, погрожуючи вбивством дітей — прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. У Луганській області направлено до суду обвинувальний акт стосовно трьох чоловіків за фактами вимагання понад 2 млн грн з погрозами вбивством. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області, передає УНН.
"Злочинне угруповання у складі трьох мешканців Донецької області погрожували мешканцю Луганщини – сину місцевого фермера – застосуванням фізичного насильства та вбивством, а також вбивством його дітей, пошкодженням майна у разі несплати так званого відкупу. Потерпілий, побоюючись за власне життя та життя своїх рідних, був вимушений протягом серпня 2019 – травня 2020 років передати вказаним особам понад 2 млн грн", – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці встановили, що для контролю поведінки та психологічного тиску на потерпілого, обвинувачені збували йому амфетамін.
"При передачі останньої частини грошових коштів у сумі 500 тис. грн обвинувачених було затримано. Під час санкціонованих обшуків було вилучено грошові кошти, золоті вироби, мобільні телефони, банківські картки, наркотичний засіб та психотропну речовину", – повідомили в прокуратурі.
Обвинувальний акт направлено до суду за фактом вимагання в особливо великих розмірах з погрозами застосування насильства та збуту особливо небезпечної психотропної речовини за ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 307 КК України.
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