Преступники вымогали у сына фермера более 2 млн грн, угрожая убийством детей — прокуратура
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. В Луганской области направлен в суд обвинительный акт в отношении трех мужчин по фактам вымогательства более 2 млн грн с угрозами убийством. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области, передает УНН.
"Преступная группировка в составе трех жителей Донецкой области угрожали жителю Луганской области - сыну местного фермера - применением физического насилия и убийством, а также убийством его детей, повреждением имущества в случае неуплаты так называемого откупа. Потерпевший, опасаясь за свою жизнь и жизнь своих родных, был вынужден в течение августа 2019 года - мая 2020 года передать указанным лицам более 2 млн грн", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что для контроля поведения и оказания психологического давления на потерпевшего, обвиняемые сбывали ему амфетамин.
"При передаче последней части денежных средств в сумме 500 тыс. грн обвиняемые были задержаны. Во время санкционированных обысков были изъяты денежные средства, золотые изделия, мобильные телефоны, банковские карты, наркотическое средство и психотропное вещество", - сообщили в прокуратуре.
Обвинительный акт направлен в суд по факту вымогательства в особо крупных размерах с угрозами применения насилия и сбыта особо опасного психотропного вещества по ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 307 УК Украины.
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