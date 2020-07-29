Преступники вымогали у сына фермера более 2 млн грн, угрожая убийством детей — прокуратура

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 48261 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103024 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107964 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 135584 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111331 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132504 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102289 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102619 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104477 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102080 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Преступники вымогали у сына фермера более 2 млн грн, угрожая убийством детей — прокуратура

Преступники вымогали у сына фермера более 2 млн грн, угрожая убийством детей — прокуратура

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КИЕВ. 29 июля. УНН. В Луганской области направлен в суд обвинительный акт в отношении трех мужчин по фактам вымогательства более 2 млн грн с угрозами убийством. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области, передает УНН.

"Преступная группировка в составе трех жителей Донецкой области угрожали жителю Луганской области - сыну местного фермера - применением физического насилия и убийством, а также убийством его детей, повреждением имущества в случае неуплаты так называемого откупа. Потерпевший, опасаясь за свою жизнь и жизнь своих родных, был вынужден в течение августа 2019 года - мая 2020 года передать указанным лицам более 2 млн грн", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что для контроля поведения и оказания психологического давления на потерпевшего, обвиняемые сбывали ему амфетамин.

"При передаче последней части денежных средств в сумме 500 тыс. грн обвиняемые были задержаны. Во время санкционированных обысков были изъяты денежные средства, золотые изделия, мобильные телефоны, банковские карты, наркотическое средство и психотропное вещество", - сообщили в прокуратуре.

Обвинительный акт направлен в суд по факту вымогательства в особо крупных размерах с угрозами применения насилия и сбыта особо опасного психотропного вещества по ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 307 УК Украины.

Как сообщал УНН, в Одесской области грабители с ножами и пистолетами напали на дом предпринимательницы.

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