На Луганщині внаслідок обстрілів бойовиків загинув військовослужбовець

Крім того, протягом минулої доби та після півночі бойовики 16 разів порушували “режим тиші” вздовж всієї лінії розмежування.

Зокрема, по позиціях наших захисників поблизу сіл Троїцьке, Новоолександрівка та Новозванівка Попаснянського району 14 разів відкривався вогонь з 122-мм самохідних артилерійських установок, 120-мм і 82-мм мінометів, автоматичних та протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У напрямку села Кримське Новоайдарського району бойовики двічі застосовували БТР, протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Нагадаємо, біля Станиці Луганської бойовики готували теракт.