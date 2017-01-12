В Луганской области в результате обстрелов боевиков погиб военнослужащий
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Вчера, вечером 11 января, в результате обстрела российско-террористическими войсками КПВВ "Станица Луганская" погиб украинский военнослужащий. Огонь открывался из БМП, автоматических и подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Об этом сообщил заместитель главы облгосадминистрации Юрий Клименко, передает УНН со ссылкой на пресс-службе ЛОГА.
Кроме того, за прошедшие сутки и после полуночи боевики 16 раз нарушали "режим тишины" вдоль всей линии разграничения.
В частности, по позициям наших защитников вблизи сел Троицкое, Новоалександровка и Новозвановка Попаснянского района 14 раз открывался огонь из 122-мм самоходных артиллерийских установок, 120-мм и 82-мм минометов, автоматических и противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В направлении села Крымское Новоайдарского района боевики дважды применяли БТР, противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.