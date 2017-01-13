На Луганщині троє військовослужбовців постраждали внаслідок обстрілів бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. На Луганщині троє військовослужбовців постраждали внаслідок обстрілів бойовиків із 120-мм мінометів автоматичних і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, передає УНН з посиланням на прес-службу Луганської ОДА.
Протягом минулої доби та після півночі бойовики 13 разів вели обстріли у напрямку населених пунктів вздовж лінії розмежування.
Зокрема, дев’ять разів порушувався “режим тиші” поблизу околиць міст Попасна та Золоте, сіл Троїцьке та Новоолександрівка, де російсько-окупаційні війська застосовували 152-мм гармати, 120-мм і 82-мм міномети, автоматичні та протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Внаслідок масованих обстрілів була пошкоджена магістральна лінія електропостачання в районі селищ Розовка та Калиново-Попасне Попаснянської міськради. На цей час оперативно ліквідовано наслідки обриву лінії. Ведуться пуско-налагоджувальні роботи у найближчий час світло повернеться до осель наших громадян.
Також, по позиціях українських військовослужбовців поблизу села Кримське Новоайдарського району чотири рази застосовувались 82-мм міномети, автоматичні і протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.