В Луганской области трое военнослужащих пострадали в результате обстрелов боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В Луганской области трое военнослужащих пострадали в результате обстрелов боевиков из 120-мм минометов автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.
За прошедшие сутки и после полуночи боевики 13 раз вели обстрелы в направлении населенных пунктов вдоль линии разграничения.
В частности, девять раз нарушался "режим тишины" вблизи окраин городов Попасная и Золотое, сел Троицкое и Новоалександровка, где российско-оккупационные войска применяли 152-мм пушки, 120-мм и 82-мм минометы, автоматические и противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. В результате массированных обстрелов была повреждена магистральная линия электроснабжения в районе поселков Розовка и Калиново-Попасная Попаснянского горсовета. В настоящее время оперативно ликвидированы последствия обрыва линии. Ведутся пуско-наладочные работы, в ближайшее время свет вернется в дома наших граждан.
Также, по позициям украинских военнослужащих вблизи села Крымское Новоайдарского района четыре раза применялись 82-мм минометы, автоматические и противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.