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В Луганской области трое военнослужащих пострадали в результате обстрелов боевиков

В Луганской области трое военнослужащих пострадали в результате обстрелов боевиков

Киев • УНН

 • 6745 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. В Луганской области трое военнослужащих пострадали в результате обстрелов боевиков из 120-мм минометов автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.

За прошедшие сутки и после полуночи боевики 13 раз вели обстрелы в направлении населенных пунктов вдоль линии разграничения.

В частности, девять раз нарушался "режим тишины" вблизи окраин городов Попасная и Золотое, сел Троицкое и Новоалександровка, где российско-оккупационные войска применяли 152-мм пушки, 120-мм и 82-мм минометы, автоматические и противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. В результате массированных обстрелов была повреждена магистральная линия электроснабжения в районе поселков Розовка и Калиново-Попасная Попаснянского горсовета. В настоящее время оперативно ликвидированы последствия обрыва линии. Ведутся пуско-наладочные работы, в ближайшее время свет вернется в дома наших граждан.

Также, по позициям украинских военнослужащих вблизи села Крымское Новоайдарского района четыре раза применялись 82-мм минометы, автоматические и противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

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