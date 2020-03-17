На Луганщині судитимуть ексдепутата за організацію псевдореферендуму у 2014 році

КИЇВ. 17 березня. УНН. На Луганщині судитимуть ексдепутата, яка у 2014 році взяла участь в організації та проведенні псевдорефендуму щодо підтримки "ЛНР". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.