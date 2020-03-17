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На Луганщині судитимуть ексдепутата за організацію псевдореферендуму у 2014 році

На Луганщині судитимуть ексдепутата за організацію псевдореферендуму у 2014 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. На Луганщині судитимуть ексдепутата, яка у 2014 році взяла участь в організації та проведенні псевдорефендуму щодо підтримки "ЛНР". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.

"17 березня 2020 року прокурор Луганської області повідомив про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України) колишньому депутату Талівської сільської ради Станично-Луганського району", - сказано у повідомленні.

Слідством встановлено, що 11 травня 2014 року депутат взяла участь в організації та проведенні незаконного "референдуму" щодо підтримки "Акту про державну самостійність ЛНР". У складі "членів виборчої комісії" жінка здійснювала облік осіб, видавала "бюлетені", слідкувала за процесом та порядком голосування на "виборчій дільниці", що розташовувалася на території села Благовіщенка Станично-Луганського району.

Результати псевдореферендуму на зазначеній "дільниці" було передано до "центральної виборчої комісії" для подальшого проголошення самостійності "Луганської народної республіки".

Максимальна санкція статті – 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, на Донеччині прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти щодо двох депутатів, які підтримували проведення псевдореферендуму у 2014 році.

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