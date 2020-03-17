В Луганской области будут судить экс-депутата за организацию псевдореферендума в 2014 году

КИЕВ. 17 марта. УНН. В Луганской области будут судить экс-депутата, которая в 2014 году приняла участие в организации и проведении псевдорефендума по поддержке "ЛНР". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.