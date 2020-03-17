В Луганской области будут судить экс-депутата за организацию псевдореферендума в 2014 году
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В Луганской области будут судить экс-депутата, которая в 2014 году приняла участие в организации и проведении псевдорефендума по поддержке "ЛНР". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.
"17 марта 2020 года прокурор Луганской области сообщил о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины) бывшему депутату Таловского сельского совета Станично-Луганского района", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что 11 мая 2014 года депутат приняла участие в организации и проведении незаконного "референдума" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности ЛНР". В составе "членов избирательной комиссии" женщина осуществляла учет лиц, выдавала "бюллетени", следила за процессом и порядком голосования на "избирательном участке", располагавшемуся на территории села Благовещенка Станично-Луганского района.
Результаты псевдореферендума на данном "участке" были переданы в "Центральную избирательную комиссию" для дальнейшего провозглашения независимости "Луганской народной республики".
Максимальная санкция статьи - 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, в Донецкой области прокуратура направила в суд обвинительные акты относительно двух депутатов, которые поддерживали проведение псевдореферендума в 2014 году.